Ada Mushola, Ini Kabar Terbaru Proyek IKN Jelang HUT ke-79 RI

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan terdapat mushola sementara yang disiapkan di tempat-tempat hunian dalam rangka mendukung perayaan HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Basuki menyebut untuk mushola baru terdapat di Hunian Pekerja Konstruksi IKN. "Untuk mushola yang kita punya baru di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), tapi yang di tempat-tempat hunian kita siapkan mushola sementara," katanya di Jakarta dikutip Antara Jumat (2/8/2024).

Menurut Basuki, saat ini belum terbangun mesjid di kawasan IKN.

Terkait akomodasi penginapan untuk mendukung perayaan HUT RI, dirinya menyampaikan sejumlah infrastruktur perumahan seperti rumah susun ASN, Hotel Nusantara sampai dengan gedung-gedung Kementerian Koordinator dimanfaatkan sebagai akomodasi bagi para tamu undangan.

"Gedung-gedung Kemenko itu juga kita manfaatkan untuk tamu-tamu," kata Basuki.