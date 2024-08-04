Pesan Sri Mulyani ke Suporter Sepakbola: Stadion Dijaga dan Jangan Dirusak

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani berpesan kepada suporter sepakbola agar menjaga dan merawat stadion yang sudah dibangun. Pembangunan dan renovasi stadion dilakukan negara menggunakan APBN.

Sri Mulyani merinci tahun 2024 ini APBN dengan anggaran Rp 2,874 triliun mebiayai renovasi dan pembangunan 21 stadion di berbagai lokasi di Aceh-Sumatera Utara-Sumatera Selatan-Jawa Barat-Banten-Jawa Tengah-Jawa Timur-DI Jogyakarta-Sulawesi Selatan-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

"Please dijaga dan jangan dirusak, kita jaga, pelihara dan manfaatkan bersama untuk pertandingan dan latihan sepakbola dan olah raga lainnya dan bahkan untuk konser dan aktivitas positif lainnya," ucapnya.

Lebih lanjut dia merinci, APBN 2024 juga memberikan dana bagi PSSI melalui Anggaran Kemenpora sebesar Rp127,1 miliar. Dengan rincian:

- Perlengkapan dan Operasional Training Center PSSI di Ibu Kota Nusantara;

- Pelaksanaan Training Camp dan Tournament Tim Nasional Indonesia Women & Men (Dalam Negeri & Luar Negeri);

- Event and Competition (termasuk di dalamnya bantuan untuk penyelenggaraan Liga 3)

- Technical and Governance (termasuk di dalamnya pelatihan pelatih dan wasit sepakbola)