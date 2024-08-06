Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Bonus yang Didapat Gregoria Mariska Tunjung Usai Raih Medali Olimpiade Paris 2024

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |06:12 WIB
Segini Bonus yang Didapat Gregoria Mariska Tunjung Usai Raih Medali Olimpiade Paris 2024
Gregoria Dapat Medali di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Okezone.com/Instagram Badminton Ina)
JAKARTA - Atlet bulu tangkis asal Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Dalam ajang yang penuh persaingan ini, Gregoria tampil mengesankan dan memperoleh medali perunggu untuk kategori tunggal putri.

Kepastian Gregoria mendapat medali menyusul cederanya Carolina Marin asal Spanyol di laga semifinal bulu tangkis Olimpiade Paris 2024.

Gregoria menjadi atlet pertama yang mempersembahkan medali pertama bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sendiri gagal melaju ke final usai tumbang dari An Se Young (Korea Selatan) di semifinal. Ia menyerah dari wakil Korea Selatan itu dengan skor 21-11, 13-21, dan 16-21.

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengonfirmasi Gregoria Mariska Tunjung resmi meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024.

Meski mendapatkan medali, Gregoria tidak terlalu senang memperoleh medali perdananya di Olimpiade sekaligus medali pertama Indonesia di Paris 2024.

Pemain ranking tujuh dunia itu tidak ingin terlalu bahagia di atas penderitaan orang lain karena dia tahu betul bagaimana perasaan Marin setelah terpaksa mundur usai karena cedera usai mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk berprestasi di pesta olahraga terakbar di dunia itu.

"Pastinya ini bukan cara mendapatkan medali yang saya mau, sedih juga melihat (Carolina) Marin dalam kondisi seperti itu, mengalami cedera lagi,” kata Gregoria.

Kegagalan tersebut membuat Gregoria harus menjalani laga perebutan medali perunggu. Namun, sambil menunggu lawan, Gregoria justru mendapat kabar mengejutkan.

Selain itu, Menpora Dito Ariotedjo memastikan akan ada bonus uang tunai dari pemerintah, bahkan jumlahnya naik dari edisi sebelumnya. Namun, dirinya berpesan kepada para atlet Indonesia yang sudah memastikan diri lolos ke Paris 2024 agar menjaga prestasi mereka.

Halaman: 1 2
1 2
