HOME FINANCE PROPERTY

Ini Nasib 10 Tower Wisma Atlet Kemayoran, Bangunan Bekas RS Covid-19

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |18:54 WIB
Ini Nasib 10 Tower Wisma Atlet Kemayoran, Bangunan Bekas RS Covid-19
Wisma Atlet Bakal Komersil seperti GBK. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Pemerintah menjawab nasib 10 tower Wisma Atlet bekas Asian Games yang waktu itu juga menjadi Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19. Nasib terbarunya, Wisma Atlet bakal dikomersilkan seperti pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, saat ini pihaknya bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sedang meramu kebijakan baru untuk pemanfaatan aset tersebut di masa mendatang.

Pratikno mengatakan bahwa pemanfaatan Wisma Atlet nantinya akan diperluas lagi untuk berbagai keperluan.

"Jadi itu kan dulu dibangun untuk wisma atlet dan sangat berguna ketika kita kena covid, kemudian pasca covid sering digunakan untuk berbagai keperluan. Tapi kita perlu membuat kebijakan penggunaannya nanti secara permanen kedepan," katanya, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menyambung pernyataan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemanfaatan Wisma Atlet diperlukan agar kedepan aset tersebut tidak hanya sumber biaya saja untuk pemeliharaan tapi juga sebagai bangunan yang lebih komersial.

Menurutnya, pemanfaatan Wisma Atlet kedepannya diharapkan bisa memberikan dampak positif baik untuk ekonomi dan juga masyarakat sekitar, mengingat Wisma Atlet sendiri memiliki kapasitas yang besar dengan 10 bangunan di dalamnya.

"Ini akan dirumuskan dalam Inpres yang baru. Sehingga selalu menyeimbangkan dari sisi manfaat aset itu dengan berbagai dimensi terutama dari sisi biaya. Jadi itu kan ada 10 tower di sana, itu cukup besar untuk kita bisa manfaatkan," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah berniat untuk memanfaatkan Wisma Atlet secara lebih komersial di sisi lain juga bisa digunakan sebagai perumahan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini lantaran banyaknya populasi ASN di sekitar wisma.

Halaman:
1 2
