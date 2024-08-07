Wajib Tahu! Tips Jitu Pilih Tabungan yang Sesuai Kebutuhan

JAKARTA - Banyaknya pilihan produk tabungan dari berbagai bank membuat nasabah jadi bingung untuk memilih produk yang tepat. Tidak sedikit orang yang tergoda dengan iming-iming bunga tinggi, tanpa memedulikan aspek lain yang tidak kalah pentingnya.

Padahal, bunga tinggi bukan satu-satunya faktor dalam memilih tabungan. Sebelum tergiur dengan penawaran bunga tinggi, coba lihat keamanan dan kredibilitas bank tersebut. Bagaimanapun, Anda akan menyimpan uang dalam jumlah besar di bank tersebut.

Memilih tabungan bisa diibaratkan dengan memilih sepatu yang pas. Jika tidak sesuai, Anda akan merasa tidak nyaman, bahkan terluka. Oleh sebab itu, yuk, lebih teliti agar tujuan keuangan Anda semakin cepat tercapai!

Lalu, bagaimana cara memilih tabungan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan? Ini dia tipsnya!

4 Tips Cermat Pilih Tabungan Sesuai Kebutuhan

1. Pastikan sudah dijamin LPS