HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Tanpa Rel Buatan China di IKN Mulai Uji Coba 10 Agustus

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |08:04 WIB
Kereta Tanpa Rel Buatan China di IKN Mulai Uji Coba 10 Agustus
Kereta tanpa rel di IKN mulai uji coba akhir pekan (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA Kereta tanpa rel buatan China di IKN akan mulai uji coba pada 10 Agustus 2024. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan menargetkan Kereta Tanpa Awak atau autonomous Rail Transit (ART) di IKN mulai mengaspal akhir pekan ini.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengujian internal pada sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) ART. Pengujian internal ini diharapkan dapat rampung selambatnya pada 9 Agustus 2024.

"Jika berjalan lancar, kami menargetkan ART sudah dapat diuji coba secara dinamis (bergerak) di rute pendek (loop kecil) pada 10 Agustus 2024," ujar Risal dalam keterangan resmi, Rabu (7/8/2024).

Rute pendek atau loop kecil yang dimaksud Risal merupakan rute uji coba melingkar dari Gedung Kemenko 3 menuju Gedung Kemenko 2 dan kembali ke Gedung Kemenko 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Lebih lanjut, Risal menjelaskan bahwa uji coba ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengoperasian ART pada upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN.

