HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Blokir Ribuan Rekening Terkait Judi Online

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |16:16 WIB
BRI Blokir Ribuan Rekening Terkait Judi Online
BRI blokir ribuan rekening judi online (Foto: BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memblokir rekening yang terkait dengan judi online. BRI secara aktif melakukan browsing ke berbagai website judi online untuk melakukan pendataan.

Kemudian, apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan website judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.

“Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan hingga kini masih terus berlangsung. Pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 kami telah menemukan 1.049 rekening yang langsung diikuti dengan pemblokiran,” papar Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto, Rabu (7/8/2024).

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan terdapat enam modus untuk masuk dalam judi online. Pertama, dengan cara menyetor uang ke bank langsung. Kedua, lewat transfer. Ketiga, melalui Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS). Kemudian lewat virtual account atau akun virtual. Selanjutnya melalui top-up. Sedangkan terakhir dengan e-wallet atau dompet elektronik.

