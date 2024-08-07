Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Indah Sukses Jualan Kue Macaron Berkat Program BRIncubator

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |16:57 WIB
Cerita Indah Sukses Jualan Kue Macaron Berkat Program BRIncubator
BRI Incubator Bantu UMKM di Indonesia (Foto: BRI)
JAKARTA - Jika ada yang bilang Bandung surganya makanan lezat, tampaknya tak berlebihan. Sebab, setiap kali ke kota tersebut ada saja makanan khas yang bisa dibawa pulang. Salah satunya adalah produk kue macaron buatan Maira Cookies.

Seperti diketahui, macaron merupakan kue mungil nan cantik berwarna-warni yang berasal dari Prancis.

Melihat peluang untuk menjual macaron di Bandung kala itu, pemilik Maira Cookies, Endah Permatasari berinisiatif untuk membuka bisnis dengan macaron sebagai produk usahanya. Semua bermula dari hobinya membuat kukis sejak 2017 untuk anak-anak terutama saat lebaran. Dari situ ia kemudian terdorong untuk membuat usaha sendiri.

“Nama Maira diambil dari nama anak perempuan saya yang bungsu. Pada 2019 saya dapat kesempatan mengikuti pelatihan di Bandung. Dari situ saya jadi kenal dengan banyak mitra penting untuk memasarkan produk kue kering saya, termasuk swalayan-swalayan ternama,” jelas Endah, Kamis (7/8/2024).

Sayangnya, pandemi yang mulai terjadi pada tahun 2020 membuat Endah tak kunjung mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya, sebagai salah satu syarat utama agar produknya bisa dijual di swalayan ternama. Setelah menunggu setahun, Endah akhirnya mendapatkan sertifikasi halal dan membuat kemasan Maira Cookies yang menarik. Ia pun mulai memasarkan produk Crispy Macaron Maira Cookies ke beberapa mitra swalayan yang dikenalnya.

Halaman:
1 2
