Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Hijau

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA – Rekomendasi saham hari ini saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hijau. IHSG hari ini diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (8/8/2024).

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG dapat melanjutkan penguatannya untuk menguji resisten Fibonacci 7.302 jika masih berada di atas 7.129 sebagai support minor, karena IHSG telah menembus ke atas 7.184 yang sebelumnya menjadi resisten minor.

“Namun, penembusan di bawah 7.129 akan membuka peluang untuk melanjutkan koreksi yang terjadi sebelumnya," kata Ivan dalam risetnya.

Adapun, level support IHSG berada di 7.129, 6.998, 6.949 dan 6.839. Sementara level resistennya di 7.302, 7.374 dan 7.454.

Ivan merekomendasikan hold atau speculative buy pada saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) di rentang harga Rp1.480-Rp1.500 dengan target harga terdekat di Rp1.585. PGAS diperkirakan akan rebound dan melanjutkan fase uptrend sebelumnya menuju Rp1.730 apabila harga masih bertahan di atas Rp1.480. Namun, terjadinya penembusan di bawah Rp1.480 akan membuka peluang untuk terjadinya konsolidasi.