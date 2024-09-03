Daftar 12 Aksi Emiten Hari Ini, RUPS hingga Tebar Dividen

, Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |06:16 WIB

12 aksi korporasi hari ini (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Agenda emiten hari ini antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) higga pencatatan dividen tunai.

Emiten yang menggelar RUPS antara lain PT Bank IBK Indonesia Tbk, PT MNC Kapital Indonesia Tbk hingga PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Sementara PT Armada Berjaya Trans Tbk akan membayarkan dividen ke pemegang saham.

Melansir laman BEI, berikut aksi korporasi yang dirangkum Okezone, Selasa (3/9/2024).

1. AGRS

Pemberitahuan RUPS PT Bank IBK Indonesia Tbk

2. OMED

Pemberitahuan RUPS PT Jayamas Medica Industri Tbk di Jawa Timur

3. BCAP

Pemberitahuan RUPS PT MNC Kapital Indonesia Tbk di iNews Tower Lantai 3 MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

4. BHIT

Pemberitahuan RUPS PT MNC Asia Holding Tbk di iNews Tower Lantai 3, MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat

5. APAI

Rencana RupSu emisi SUKUK IJARAH ANGKASA PURA I TAHUN 2016

6. APAI

Rencana Rupo emisi OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016

7. JAYA

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Interim PT Armada Berjaya Trans Tbk.