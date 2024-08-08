Advertisement
HOT ISSUE

Mengenal Sosok Renti Marningsih, Emak-emak Korban Tabrak Maut Mahasiswi Pekanbaru

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |09:49 WIB
Mengenal Sosok Renti Marningsih, Emak-emak Korban Tabrak Maut Mahasiswi Pekanbaru
Mengenal sosok Renti Marningsih emak-emak korban tabrak maut mahasisiwi Pekanbaru (Foto: Instagram)
JAKARTA - Mengenal sosok Renti Marningsih, emak-emak yang korban tabrak maut mahasiswi Pekanbaru. Kejadian ini terjadi di Jalan Tuanku Tambusai jalur selatan atau lebih tepatnya di depan Penginapan Linda, Kecamatan Marpoyan Damai, Sabtu (03/08/2024) sekitar pukul 05.45 WIB.

Kala itu, si korban Renti Marningsih selesai berbelanja ke pasar dan hendak pulang mengendarai sepeda motor Vega ZR bernomor polisi BM 469 JZ. Namun Marisa Putri yang mengendarai mobil Toyota Raize dengan nomor polisi BM 1959 FJ dalam keadaan mabuk melaju kencang dari arah timur ke barat. Tentunya warganet penasaran mengenai sosok Renti Marningsih.

Untuk itu, mengenal sosok Renti Marningsih, emak-emak yang korban tabrak maut mahasiswi Pekanbaru:

Usut punya usut, sosok Renti Marningsih si korban kecelakaan maut di Pekanbaru ini adalah seorang ibu yang baik hati. Ia bahkan aktif dalam gerakan membela perjuangan rakyat Palestina.

Halaman:
1 2
