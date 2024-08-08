Istana Gibran Rakabuming di IKN Groundbreaking 12 Agustus

JAKARTA – Istana Wakil Presiden (Wapres) di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dibangun bulan ini. Kementerian PUPR menyebut Istana yang akan ditempati oleh Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka ini siap groundbreaking pada 12 Agustus 2024.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, groundbreaking istana Wakil Presiden itu akan dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan groundbreaking calon investor pada tanggal 12 Agustus.

"Kalau nanti pak Wapres hadir di IKN pada saat sidang kabinet paripurna pada 12 Agustus yang akan datang, kita akan usulkan sekaligus groundbreaking istana wapres," ujar Endra di Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).

Endra menjelaskan biaya pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN itu menyerap anggaran sekitar Rp1,7 triliun, yang akan digunakan untuk membangun beberapa proyek lain di lingkungan istana. Misalnya, proyek Kantor Wapres, Kantor Setwapres, Kediaman Wapres, Bangunan Pendukung Lainnya serta Penataan Kawasan.

Lokasi pembangunan istana Wapres sendiri nantinya berada di Sumbu Timur IKN. Targetnya, pembangunan Istana Wapres tersebut akan rampung dalam kurun waktu sekitar 1 tahun sejak pelaksanaan groundbreaking.

"Masih dalam KIPP 1A, itu berada di sumbu timur, kalau Presiden di tengah, di sumbu kebangsaan," tambah Endra.