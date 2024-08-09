Anggaran HUT ke-79 RI Bengkak, Jokowi: Wajar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal anggaran penyelenggaraan HUT ke-79 Indonesia yang lebih besar jika dibandingkan perayaan HUT kemerdekaan sebelumnya.

Pada tahun ini, penyelenggaran HUT ke-79 Indonesia akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Istana Merdeka Jakarta.

"Ya namanya dulu hanya di satu tempat ini karna ada transisi. Sehingga menjadi di dua tempat," ujar Jokowi di JCC, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Menurut Jokowi, besarnya anggaran yang digunakan tersebut masih dinilai wajar. "Biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kemensetneg," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa anggaran yang digunakan untuk perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pratikno menjelaskan bahwa naiknya anggaran tersebut dikarenakan acara HUT RI diselenggarakan di dua tempat yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta.

"Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di 2 tempat tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya. Tetapi enggak signifikan," kata Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2024.

Terkait jumlah anggaran tersebut, Pratikno mengaku tidak mengetahui dan meminta untuk ditanyakan langsung kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

"Oh enggak hapal lah saya. Mungkin pak Kasetpres yang lebih tahu," katanya.