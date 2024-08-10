Tambah 14 User Baru Per Menit, Berikut Sederet Fakta Menarik Soal BRImo

JAKARTA – Super App milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang biasa disebut BRImo mencatatkan pencapaian yang impresif hingga akhir Triwulan II 2024. Berikut beberapa fakta menarik terkait BRImo:

1. Tambah 14 user baru per menit

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan hingga akhir Juni tercatat pengguna BRImo mencapai 35,2 juta user, atau tumbuh 26,6 persen secara year on year. Artinya, dalam satu tahun terdapat penambahan 7,4 juta user baru atau rata-rata per menit terdapat penambahan 14 user baru!

2. Dalam 6 bulan volume transaksi tembus Rp2.574,9 triliun

Andrijanto juga mengungkapkan volume transaksi BRImo hingga akhir Triwulan II 2024 mencapai Rp2.574,9 triliun atau tumbuh 35,8 persen yoy. “Pencapaian tersebut tak lepas dari upaya BRI yang terus menambah dan memperbarui fitur-fitur di aplikasi BRImo,” ucapnya.