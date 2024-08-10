Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Tambah 14 User Baru Per Menit, Berikut Sederet Fakta Menarik Soal BRImo

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |10:32 WIB
Tambah 14 <i>User</i> Baru Per Menit, Berikut Sederet Fakta Menarik Soal BRImo
Fakta menarik soal BRImo. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Super App milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang biasa disebut BRImo mencatatkan pencapaian yang impresif hingga akhir Triwulan II 2024. Berikut beberapa fakta menarik terkait BRImo:

1. Tambah 14 user baru per menit

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan hingga akhir Juni tercatat pengguna BRImo mencapai 35,2 juta user, atau tumbuh 26,6 persen secara year on year. Artinya, dalam satu tahun terdapat penambahan 7,4 juta user baru atau rata-rata per menit terdapat penambahan 14 user baru!

2. Dalam 6 bulan volume transaksi tembus Rp2.574,9 triliun

Andrijanto juga mengungkapkan volume transaksi BRImo hingga akhir Triwulan II 2024 mencapai Rp2.574,9 triliun atau tumbuh 35,8 persen yoy. “Pencapaian tersebut tak lepas dari upaya BRI yang terus menambah dan memperbarui fitur-fitur di aplikasi BRImo,” ucapnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/12/3094137/bri_rejuve-brqv_large.jpg
Hidup Sehat dengan Konsumsi Re.juve, Ada Promo Spesial BRI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/11/3054349/bri_peduli-kFA2_large.jpg
Program BRI Peduli Yok Kita Gas Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/12/3054004/promo_spesial_bri-1b2S_large.jpg
Festival Beli Lokal 2024 Hadir Lagi, Serbu Brand Ini Pakai Diskon BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/11/3053998/klaster_kampung_klepon-T4fr_large.jpg
Klaster Kampung Klepon Binaan BRI di Sidoarjo Bangkitkan Ekonomi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/11/3053704/klaster_jeruk_sungai_penuh-QG97_large.jpg
Usaha Klaster Jeruk di Sungai Penuh Jambi Makin Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/11/3052243/zero_waste_to_landfill-P3CD_large.jpg
Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Begini Aksi Nyata BRI Menuju Zero Emission 2050
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement