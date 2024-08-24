Advertisement
HOME FINANCE

Usaha Klaster Jeruk di Sungai Penuh Jambi Makin Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |12:39 WIB
Usaha Klaster Jeruk di Sungai Penuh Jambi Makin Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI
Klaster Jeruk di Sungai Penuh Jambi semakin berkembang dengan pemberdayaan BRI. (Foto: dok BRI)
A
A
A

SUNGAI PENUH – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendorong pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam praktiknya, BRI melakukan pemberdayaan terhadap sektor pertanian salah satunya Klaster Jeruk Sungai Penuh di Jambi.

Wartini, sebagai Ketua Klaster Jeruk Sungai Penuh mengungkapkan bahwa Kelompok Jeruk Desa Sungai Penuh merupakan sebuah kelompok tani yang berfokus pada budidaya dan pengolahan buah jeruk.

“Kelompok ini terdiri dari sejumlah petani lokal di daerah yang memiliki misi meningkatkan produktivitas, dan penjualan buah jeruk agar semakin meningkat. Tentu saja dengan kualitas jeruk yang baik,” ujarnya.

Ia melanjutkan, jeruk yang dihasilkan oleh Kelompok Jeruk Desa Sungai Penuh dikenal memiliki rasa yang manis dan segar, serta kualitas yang unggul. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan teknik budidaya modern dan pemeliharaan yang intensif oleh para anggota kelompok.

Wartini bercerita, daerah Sungai Penuh memiliki banyak ladang jeruk, serta pembelinya pun mayoritas dari luar kota yang mengambil stok buah jeruk di daerah tersebut.

Keberhasilan klaster tersebut melakukan penjualan salah satunya dibuktikan saat mereka berpartisipasi dalam bazaar klaster yang diselenggarakan pada acara BRILiaN Independence Week 2024 pada 16 Agustus 2024 lalu.

Klaster Jeruk Sungai Penuh hadir di Bazaar UMKM BRILiaN. (Foto: dok BRI)
