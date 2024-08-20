Rayakan HUT ke-79 RI, BRI Hadirkan Bazaar UMKM di BRILiaN Independence Week

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk turut memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (RI) dengan menghadirkan suka cita dan semangat kemerdekaan bagi masyarakat, terutama Insan BRILian atau pekerja BRI.

Pada tahun ini, Perseroan kembali menyelenggarakan kegiatan BRILiaN Independence Week (BIW) dengan tema “Nusantara Baru Indonesia Maju”.

Salah satu rangkaian acara tersebut menyajikan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi para nasabah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibalut Bazaar UMKM BRILiaN di Kantor BRI Pusat.

Kegiatan ini menghadirkan sembilan klaster unggulan yang secara intensif didampingi oleh Mantri BRI Unit dan mendapatkan dukungan program pemberdayaan dari BRI.

Bazaar kali ini diikuti oleh Klaster Ikan Asap Makassar, Klaster Jeruk Sungai Penuh, Klaster Pisang Sale Mades, Klaster Klengkeng, Klaster Jambu Air, Kelompok Wanita Tani Cahaya Suci, Klaster Telur Asin Desa Sujung, Klaster Alpukat Lampung.