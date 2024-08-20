Peringati HUT ke-79 RI, BRI Kembali Berikan Beasiswa Bagi Paskibraka Tingkat Pusat

BRI Peduli memberikan apresiasi kepada 76 Paskibraka Tingkat Pusat dan 59 Tenaga Pendukung Paskibraka Tingkat Pusat (Foto: Dok BRI)

JAKARTA – Masih dalam semarak memperingati HUT ke-79 RI, BRI melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BRI Peduli memberikan apresiasi kepada 76 Paskibraka Tingkat Pusat dan 59 Tenaga Pendukung Paskibraka Tingkat Pusat yang telah menyelesaikan tugasnya pada Upacara Bendera 17 Agustus 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemberian apresiasi dilakukan pada Senin (19/08/2024) di BRILian Center Jakarta dengan mengambil tema “Semangat Bangsa dari Paskibraka”.

Pada kegiatan pemberian apresiasi, Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital Strategy BRI Steven Augustino Yudhiyantho, mengungkapkan bahwa BRI terus berusaha untuk menyelaraskan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, serta memberikan pembiayaan yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola.

Apresiasi diberikan berupa dana bantuan Pendidikan (Beasiswa) bagi setiap anggota Paskibraka Tingkat Pusat dan dana apresiasi kepada Tenaga Pendukung Paskibraka Tingkat Pusat. Pemberian beasiswa ini merupakan bentuk apresiasi BRI atas kerja keras dan dedikasi setiap anggota Paskibraka Tingkat Pusat dan 2024 dan Tenaga Pendukung Paskibraka yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024.

Tema “Nusantara Baru Indonesia Maju” menggambarkan semangat dan harapan bangsa Indonesia untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Upacara Detik-Detik Proklamasi hingga penurunan Sang Merah Putih yang tahun ini diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kebanggaan rakyat Indoenesia menyaksikan anggota Paskibraka dalam menjalankan tugasnya.

“Ini merupakan bentuk apresiasi dari BRI untuk adik-adik yang sudah bekerja keras dengan maksimal untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Kami mengetahui bahwa seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka Tingkat Pusat ini sangatlah tidak mudah, seleksi yang ketat dari berbagai macam tes harus dilalui oleh Adik-adik, seleksi dilakukan dari sekolah, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat Provinsi,” tutur Steven.

BRI juga memberikan apresiasi kepada 59 Tenaga Pendukung yang telah mendampingi 76 anggota paskibraka yang bertugas. Dalam pelaksanaanya, para tenaga pendukung telah memberikan konrtibusinya dalam membantu memberikan pendampingan bagi Anggota Paskibraka sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Perjuangan dan kegigihan dalam mengembangkan tugas menjadi Anggota Paskibraka dirasakan langsung oleh salah satu anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2024 yang menerima Beasiswa Paskibraka dari BRI yaitu Livenia Evelyn Kurniawan (16). Sebagai anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2024, Livenia bangga ditunjuk sebagai pembawa baki Bendera Pusaka Merah Putih.