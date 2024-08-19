Advertisement
HOME FINANCE

Agar Lebih Terencana, Yuk Kembangkan Aset dengan Priority Relationship Manager BRI Prioritas

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |15:42 WIB
Agar Lebih Terencana, Yuk Kembangkan Aset dengan Priority Relationship Manager BRI Prioritas
Yuk kembangkan aset dengan Priority Relationship Manager BRI Prioritas (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Jakarta-Generasi muda saat ini adalah mereka yang bukan cuma melek teknologi, tapi juga punya literasi keuangan yang cukup baik. Makanya nggak heran,  kalau mereka menggunakan sejumlah penghasilannya buat membeli aset, mulai dari emas, saham, reksa dana, bahkan hunian. 

Ketika kamu sebagai kaum muda bisa membeli aset-aset tersebut, bisa dibilang kamu masuk dalam golongan orang-orang yang merdeka secara finansial alias financially freedom. Merdeka karena kamu bisa hidup dengan pantas, secukupnya, dan bebas utang. 

Meski begitu, buat kamu yang punya banyak aset, termasuk orang yang bingung atau tidak  sih dengan aset yang dimiliki? Bingung di sini artinya, di satu sisi kamu ingin agar aset-aset yang dimiliki bisa berkembang lebih produktif, tapi di sisi lain kamu juga butuh second opinion dari orang lain yang lebih paham soal pengelolaan keuangan, agar kamu bisa mengembangkan aset jadi lebih terarah. 

Nah untuk menjawab hal tersebut, ada solusinya! Kamu bisa mengandalkan bantuan dari Priority Relationship Manager dari BRI Prioritas. Tugas utama Priority Relationship Manager adalah memberikan layanan personalized financial advisory and service kepada nasabah BRI Prioritas. 

Personalized financial advisory ini merupakan layanan eksklusif untuk nasabah BRI Prioritas, dimana nantinya kamu akan dibantu oleh Priority Relationship Manager sebagai penasehat keuangan berpengalaman, profesional, dan bersertifikasi. Dengan bantuan penasehat keuangan dari BRI Prioritas, kamu mendapatkan layanan yang beragam, seperti: 

Telusuri berita finance lainnya
