Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mendekati yang Tak Terjangkau: Ketulusan Pelayanan PNM untuk Kelompok Subsisten

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |19:44 WIB
Mendekati yang Tak Terjangkau: Ketulusan Pelayanan PNM untuk Kelompok Subsisten
PNM melayani sepenuh hati untuk Kelompok Subsisten. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA – Bagi sebagian ibu prasejahtera, mengakses layanan keuangan kerap terasa menakutkan. Tak jarang muncul rasa sungkan, khawatir tidak dipahami atau sistem pinjaman yang mengharuskan adanya jaminan. Namun pengalaman itu berubah ketika mereka berjumpa dengan Account Officer (AO) PNM.

Pertemuan pertama sering kali berlangsung sederhana, di teras rumah, di balai warga, atau pun di area perkampungan yang hangat dan penuh kekeluargaan. AO PNM datang dengan bahasa yang sederhana dan kesediaan untuk mendengar kebutuhan mereka. Mendapatkan pembiayaan tanpa agunan dan didampingi untuk tumbuh naik kelas.

Pelayanan yang diberikan tidak berhenti pada penyaluran pembiayaan. Tak jarang, AO PNM mengenal nama anak-anak nasabah, memahami ritme usaha harian mereka, hingga mengerti kapan harus memberi dorongan dan kapan cukup menjadi pendengar. Relasi yang terbangun perlahan menghadirkan rasa aman bahwa ada yang mendampingi perjalanan mereka, apa pun kondisinya.

Setiap kunjungan rutin, percakapan ringan, dan solusi yang disampaikan dengan bahasa sederhana menjadi pengalaman yang membangun kepercayaan nasabah. Mereka tidak merasa dilayani dari jarak jauh, tetapi ditemani dari dekat.

Sekretaris Perusahaan PNM, L Dodot Patria Ary menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen PNM dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif.

“PNM hadir untuk melayani masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Dengan akses pembiayaan yang bertanggung jawab dan pendampingan berkelanjutan, kami ingin mereka mendapat kesempatan memiliki produk keuangan yang aman,” ujarnya.

Menurut Dodot, pembiayaan tanpa pemberdayaan tidak akan cukup. “Kami tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pengetahuan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha melalui Account Officer. Tujuannya agar kehidupan nasabah benar-benar menjadi lebih baik dan berkelanjutan,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194187//tips_aman_bertransaksi_dengan_kartu_kredit_bri-yGSJ_large.jpeg
Waspada Modus Kejahatan, Ini Tips Aman Bertransaksi dengan Kartu Kredit BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/11/3194093//perum_bulog_menerima_penghargaan_dari_presiden_republik_indonesia-AKLz_large.jpeg
Dukung Swasembada Pangan, BULOG Terima Penghargaan dari Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/340/3194019//el_hotel_bandung-KpVN_large.JPG
Retrovibes Guncang eL Hotel Bandung pada Perayaan Malam Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/11/3193994//bri_kembali_raih_resertifikasi_iso_29119-WcA2_large.jpeg
Lagi! BRI Raih Resertifikasi ISO 29119, Bank Pertama di Indonesia Bersertifikasi TMMi Level 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193863//selly_seorang_ibu_rumah_tangga_sekaligus_nasabah_inspiratif_pnm_mekaar-32VJ_large.jpeg
Ini Dampak Nyata Pemberdayaan Keberlanjutan PNM untuk Masyarakat Prasejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193828//bri_kenalkan_bri_visa_infinite_dengan_desain_baru_serta_premium_benefits-KcXJ_large.jpeg
Perkuat Layanan Nasabah Prioritas dan Private, BRI Visa Infinite Hadirkan Premium Benefits
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement