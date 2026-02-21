Advertisement
HOME FINANCE

InJourney Airports Serahkan Hadiah 2 Mobil Listrik kepada Pemenang Eat Shop Fly

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |18:21 WIB
InJourney Airports Serahkan Hadiah 2 Mobil Listrik kepada Pemenang Eat Shop Fly
PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui program Eat Shop Fly resmi menyerahkan hadiah kepada para pemenang. (Foto: InJourney)
MANGUPURA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui program loyalitas pelanggan Eat Shop Fly resmi menyerahkan hadiah kepada para pemenang periode kedua dan ketiga.

Penyerahan hadiah dilaksanakan pada Jumat, 20 Februari 2026, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam kesempatan tersebut diumumkan 2 pemenang kategori Top Spender (pelanggan dengan nilai transaksi tertinggi), 11 pemenang kategori Top Tenant (mitra usaha dengan volume transaksi terbanyak), serta 16 pemenang hadiah Smart TV.

Seluruh proses penetapan pemenang telah divalidasi dan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten, serta notaris, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas program.

Hadiah utama berupa unit mobil listrik kepada para pemenang Top Spender, yakni 1 unit BYD M6 kepada Muhammad Fikrie dan 1 unit BYD Seal kepada Sarah Triandani (pemenang Periode Ketiga).

Pemilihan mobil listrik sebagai hadiah utama mencerminkan komitmen InJourney Airports terhadap inovasi berkelanjutan serta dukungan pada pengembangan ekosistem transportasi ramah lingkungan di Indonesia.

