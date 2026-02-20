Advertisement
HOME FINANCE

AQUA Hadirkan #TemanAdemRamadan dan Label Edisi Ramadan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |20:52 WIB
AQUA Hadirkan #TemanAdemRamadan dan Label Edisi Ramadan
AQUA Hadirkan #TemanAdemRamadan dan Label Edisi Ramadan. (Foto: dok AQUA)
JAKARTA - Sebagai rangkaian dari #TemanAdemRamadan, AQUA menggelar acara Ngadem Sore Bareng AQUA pada 13 Februari 2026 di Ratu Plaza, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri Marketing Director AQUA Adisti Nirmala, ustadz Muhammad Assad, dan Vebby Palwinta, serta ilustrator Alvin Resqy yang berbagi tentang pentingnya menjaga hidrasi dan ketenangan hati agar Ramadan dijalani lebih sehat dan bermakna.

Marketing Director AQUA, Adisti Nirmala, menjelaskan bahwa Ramadan kini dijalani dengan tantangan yang kompleks, “Kami memahami bahwa ibadah Ramadan dijalani di tengah tantangan fisik dan emosional yang nyata.”

Terinspirasi dari kesejukan alami AQUA, kata Adisti, inisiatif #TemanAdemRamadan hadir untuk membantu masyarakat menjaga tubuh tetap segar melalui hidrasi berkualitas, sekaligus merawat ketenangan hati di setiap momen penting Ramadan.

“Kehadiran kemasan edisi khusus dengan berbagai kutipan ekspresif yang dekat dengan keseharian kami harapkan dapat menjadi pengingat sederhana untuk menebarkan keademan kepada lebih banyak orang,” tuturnya.

Dalam sesi “Ngadem Sore Bareng AQUA”, ustaz Muhammad Assad mengingatkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus.

