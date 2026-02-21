Festival Ramadan Kreator 2026 Resmi Digelar, Shopee Dorong Performa Digital Ekosistem Kreator

JAKARTA - Ramadan selalu menghadirkan momen spesial, mulai dari ngabuburit hingga menyiapkan kebutuhan dan outfit jelang Lebaran. Di tengah aktivitas tersebut, berbagi rekomendasi produk menjadi hal yang sering dilakukan, baik melalui percakapan ataupun media sosial.

Tentunya, semakin banyak orang yang aktif mencari inspirasi untuk menemukan pilihan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Melihat tingginya antusiasme ini, Shopee kembali menghadirkan Festival Ramadan Kreator 2026 sebagai bagian dari kampanye Big Ramadan Sale.

Sebuah program yang mengajak para Affiliate dan Kreator untuk meramaikan Ramadan lewat konten inspiratif sekaligus berkesempatan memenangkan total hadiah THR Rp10 Miliar, serta liburan keliling dunia bersama Shopee, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka menginspirasi masyarakat selama bulan suci.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, Adi Rahardja mengatakan melalui Festival Ramadan Kreator, Shopee membuka peluang bagi para Affiliate dan Kreator untuk memaksimalkan momentum Ramadan yang identik dengan meningkatnya inspirasi belanja dan aktivitas digital.

"Kami melihat semakin banyak masyarakat mencari rekomendasi produk lewat media sosial, dan disinilah peran kreator menjadi sangat relevan. Program ini diharapkan dapat memberi ruang untuk mengubah kreativitas menjadi peluang nyata melalui konten yang dekat dengan kebutuhan Ramadan, mulai dari ide hampers, outfit Lebaran, kebutuhan rumah tangga, hingga produk penunjang ibadah dengan pengalaman belanja yang Lebih Hemat dan Lebih Cepat. Sembari, memaksimalkan potensi pendapatan dari setiap transaksi melalui link afiliasi," tuturnya.

Maksimalkan Momentum Ramadan, Raih Peluang Total THR Rp10 Miliar

Bagi para Affiliate dan Kreator yang ingin berpartisipasi dalam Festival Ramadan Kreator, Shopee telah menyiapkan rangkaian periode dan ketentuan yang perlu diperhatikan. Program ini terbuka bagi seluruh Shopee Affiliate, baik dari Media Sosial, Shopee Live, dan Shopee Video, serta Kreator YouTube Shopping Affiliate, baik yang baru bergabung maupun yang telah berpengalaman. Berikut periode penting yang perlu dicatat:

Periode registrasi: 4 Februari – 16 Maret 2026

Periode program: 11 Februari – 22 Maret 2026

Selama periode program berlangsung, peserta dapat membagikan rekomendasi produk melalui link afiliasi masing dan mengoptimalkan performa untuk bersaing memenangkan hadiah.

Mekanisme Pendaftaran Kompetisi