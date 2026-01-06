Ini Dampak Nyata Pemberdayaan Keberlanjutan PNM untuk Masyarakat Prasejahtera

AMBON - Kali ini, cerita inspiratif datang dari Pulau Saparua, Ambon, wilayah kepulauan yang identik dengan tantangan mengenai akses dan jarak. Di Pulau Saparua ini, Selly, seorang ibu rumah tangga sekaligus nasabah inspiratif PNM Mekaar jadi potret keteguhan yang menjadikan pendidikan sebagai panggilan hati.

Selly membuka TK Sintiche secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan membiayai operasional sekolahnya seorang diri, perasaan hampir menyerah pun sempat dirasakannya. Namun, ia tak pantang menyerah. Demi menjaga sekolah tetap berjalan, ia memulai warung kecil hingga akhirnya bertemu PNM pada 2022 melalui program Mekaar yang memberinya akses modal dan pelatihan usaha.

Sejak itu, usahanya berkembang dan sekolahnya bertahan. Bahkan, saat ini dapat menampung anak-anak nasabah Mekaar lainnya. Kisah Selly menjadi bukti bahwa dari pulau kecil dan peran sederhana seorang guru, lahir kekuatan besar yang mengubah masa depan anak-anak dan lingkungan sekitarnya.

Perjalanan Selly tidak berdiri sendiri. Dukungan pendampingan dari Account Officer (AO) PNM Mekaar dan pertemuan rutin kelompok setiap minggunya menjadi ruang belajar kolektif yang menguatkan kepercayaan diri dan kapasitas kepemimpinannya.

“Dulu beta cuma pikir bagaimana caranya bantu ekonomi keluarga. Tapi sejak ikut Mekaar, beta belajar pimpin kelompok, saling berbagi, dan percaya kalau usaha kecil juga bisa berkembang asal jalan sama-sama. Dari pertemuan tiap minggu dan pendampingan itu, beta jadi lebih berani dan lebih yakin jalani semua,” ujar Selly.

Kisah Selly adalah cerita tentang harapan yang terus dijaga. Tentang bagaimana PNM hadir bukan sekadar memberikan pinjaman, tetapi menemani setiap langkah kecil agar terus berani menatap masa depan. Lewat Mekaar, pembiayaan berubah menjadi proses belajar untuk menata usaha, menguatkan diri, dan bertumbuh bersama kelompok yang saling menguatkan setiap harinya.

Dari pertemuan ke pertemuan selanjutnya, PNM menjaga agar kualitas kapasitas usaha mereka tumbuh dengan perlahan, agar mereka yang dulu hanya bertahan, kini punya keyakinan untuk bermimpi lebih jauh dan berjalan lebih kuat menuju masa depan yang lebih sejahtera.