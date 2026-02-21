Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Sukses Bawa Pulang Penghargaan Top Achievement Of The Year 2026

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |19:40 WIB
Pegadaian Sukses Bawa Pulang Penghargaan Top Achievement Of The Year 2026
PT Pegadaian meraih apresiasi sebagai institusi keuangan adaptif dan inovatif dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year 2026. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - PT Pegadaian meraih apresiasi sebagai institusi keuangan yang adaptif dan inovatif, dalam ajang bergengsi Indonesia Top Achievements of the Year 2026. Pegadaian sukses membawa pulang dua penghargaan utama, yakni Excellence in Customer-Centric Transformation in Financial Services 2026 dan Excellence in Inclusive Finance Leadership 2026.

Acara ini berlangsung meriah pada Jumat (20/2/2026). Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Divisi Layanan dan Contact Center PT Pegadaian, Rinny A. Hadjoh.

Mengusung tema “Transforming for Reinventing Indonesia”, Indonesia Top Achievements of the Year 2026 merupakan bentuk apresiasi bagi institusi dan pemimpin yang dinilai mampu menunjukkan kinerja unggul, serta transformasi yang memberikan dampak luas bagi kemajuan bangsa.

"Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, melainkan sebuah komitmen dan pengingat bahwa di balik setiap angka dan prestasi, ada kepercayaan masyarakat yang harus kami jaga," ungkap Rinny dalam glory speech-nya.

Keberhasilan Pegadaian meraih penghargaan ini tidak lepas dari komitmen dan konsistensi perusahaan dalam memenuhi lima kriteria utama penilaian, diantaranya prestasi yang berasal dari pencapaian kinerja keuangan dan operasional yang solid, inovasi melalui kemampuan Perusahaan menghadirkan solusi baru di era digital, transformasi dengan langkah nyata dalam memperbarui model bisnis.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
