HOME FINANCE

Produk Nasabah PNM Disalurkan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |19:05 WIB
Produk Nasabah PNM Disalurkan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra
Produk nasabah PNM disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah keterbatasan akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, secercah harapan hadir dari tangan-tangan sederhana para pelaku usaha ultra mikro.

Hal tersebut diwujudkan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang melibatkan langsung para nasabahnya dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. 

Bukan sekadar bantuan logistik, penyaluran kali ini adalah hasil jerih payah para ibu pelaku usaha. Lebih dari 2.000 paket abon kemasan produksi nasabah PNM dari Serang serta rendang siap saji buatan nasabah PNM Padang dikirimkan ke lebih dari 10 titik distribusi, mulai dari posko pengungsian, dapur umum, hingga rumah-rumah nasabah PNM Mekaar di Aceh Tamiang.

Bantuan ini menjadi wujud nyata semangat dari nasabah untuk nasabah, sebuah solidaritas yang tumbuh dari rasa senasib dan kepedulian yang sama.

Nasabah PNM asal Serang, Hani Susanti yang mengelola usaha abon kemasan siap saji, mengaku tak kuasa menyembunyikan rasa harunya saat diajak terlibat dalam aksi kemanusiaan ini.

“Sebagai pelaku usaha kecil, saya tidak pernah membayangkan produk dari dapur kami bisa sampai ke saudara-saudara di Aceh. Saya merasa bersyukur bisa ikut membantu. Semoga abon ini dapat sedikit menguatkan mereka di tengah kondisi yang sulit,” tutur Hani.

Halaman:
1 2 3
