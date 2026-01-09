BRI Gelar Literasi Keuangan bagi Atlet SEA Games 2025 Penerima Bonus Rp465 Miliar

JAKARTA - Prestasi gemilang yang ditorehkan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games 2025 Thailand tidak hanya menjadi catatan sejarah olahraga nasional, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat kesiapan masa depan para atlet.

Sejalan dengan hal tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengambil peran aktif dalam membekali atlet Tanah Air dengan melakukan literasi dan edukasi pengelolaan keuangan untuk para atlet berprestasi pada ajang SEA Games 2025 tersebut.

Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir, Indonesia kembali mencatatkan sejarah baru sebagai runner-up SEA Games saat tidak berstatus sebagai tuan rumah, menyamai pencapaian dalam SEA Games 1995 Chiang Mai, Thailand. Di mana, pada SEA Games 2025 Thailand lalu, kontingen Indonesia berhasil meraih 91 medali emas, 111 perak, dan 131 perunggu dengan total 333 keping medali dan mengantar Indonesia finis di peringkat kedua klasemen akhir.

Atas capaian tersebut, Presiden Prabowo Subianto pun memberikan penghargaan atas perjuangan para peraih medali SEA Games 2025 Thailand, hal ini terwujud dalam bentuk penyaluran bonus Rp465,25 miliar atau pemberian penghargaan kepada para atlet dan pelatih yang telah diberikan pada Kamis (8/1/2026).

Sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan kepada atlet berprestasi, BRI sebagai bank penyalur bonus atlet SEA Games bersama Kemenpora RI menggelar kegiatan literasi dan edukasi keuangan bertajuk “Champions Beyond the Arena: Smart Finance for Champion Athletes” pada Rabu (7/1/2026) di Menara BRILiaN, Jakarta dan dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dan Direktur Utama BRI Hery Gunardi.