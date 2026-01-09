Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

374.839 Pohon Ditanam PNM, Jejak Nyata Hijaukan Negeri di Hari Gerakan Satu Juta Pohon

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |11:04 WIB
374.839 Pohon Ditanam PNM, Jejak Nyata Hijaukan Negeri di Hari Gerakan Satu Juta Pohon
PNM Hijaukan Negeri. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA - Penanaman pohon menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan lingkungan di tengah meningkatnya emisi karbon, degradasi lahan, dan risiko bencana seperti banjir serta abrasi. Pohon berperan menstabilkan tanah, menyerap CO₂, menjaga ketersediaan air, dan mendukung keanekaragaman hayati.

Selain manfaat ekologis, pohon juga memberi nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, penghijauan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Sejak 1993, Pemerintah Indonesia menetapkan 10 Januari sebagai Hari Gerakan Satu Juta Pohon.

Berangkat dari fakta tersebut dan sebagai wujud komitmen dalam mendukung program penghijauan nasional, termasuk mendukung Gerakan Nasional Penanaman Satu Miliar Pohon (GNP-SMP), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperluas aksi nyata melalui program PNM Hijaukan Negeri.

Hingga Desember 2025, PNM telah menanam total 374.839 pohon yang berpotensi menyerap lebih dari 8.900 ton CO₂. Capaian ini merupakan kombinasi dari 287.761 pohon yang ditanam di 67 titik sepanjang 2024 serta 87.078 pohon tambahan selama 2025. Langkah ini selaras dengan tujuan GNP-SMP dalam meningkatkan tutupan vegetasi nasional dan memulihkan lahan kritis untuk menekan dampak perubahan iklim.

PNM memilih jenis pohon yang disesuaikan dengan karakteristik ekologi tiap wilayah, mulai dari mangrove dan cemara laut untuk pesisir, rambai dan jelutung rawa untuk lahan basah, hingga glodokan, trembesi, tabebuya, jambu mete, dan akar wangi untuk ruang publik.

Di samping itu, pohon produktif seperti mangga, alpukat, durian, pala, kakao, dan kopi juga ditanam untuk memberi nilai tambah ekonomi bagi warga, sebagaimana semangat GNP-SMP yang turut mendorong keterlibatan masyarakat.

Kegiatan penanaman dilaksanakan bersama masyarakat lokal dan nasabah PNM, menjadikannya sebagai gerakan kolektif yang memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Penanaman beragam jenis pohon konservasi dan produktif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara, memperbaiki ekosistem pesisir, serta menyediakan perlindungan alami dari banjir dan abrasi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/340/3194413//raja_ampat_speedboattour-AMiZ_large.jpg
Pilihan Paket Liburan ke Raja Ampat bersama Phinisea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194337//kemenpora_gandeng_bri_salurkan_bonus_atlet-qoeP_large.jpg
Apresiasi Capaian Indonesia di SEA Games 2025, Kemenpora Gandeng BRI Salurkan Bonus Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194331//perum_bulog_tegaskan_peran_strategisnya_sebagai_instrumen_negara_dalam_mengawal_keberhasilan_swasembada_pangan_nasional_2025-QZOm_large.jpeg
BULOG Kawal Keberhasilan Swasembada Pangan dan Pecahkan Rekor Penyerapan Gabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194319//ketulusan_pelayanan_pnm_untuk_kelompok_subsisten-oiE7_large.jpeg
Mendekati yang Tak Terjangkau: Ketulusan Pelayanan PNM untuk Kelompok Subsisten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194187//tips_aman_bertransaksi_dengan_kartu_kredit_bri-yGSJ_large.jpeg
Waspada Modus Kejahatan, Ini Tips Aman Bertransaksi dengan Kartu Kredit BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/11/3194093//perum_bulog_menerima_penghargaan_dari_presiden_republik_indonesia-AKLz_large.jpeg
Dukung Swasembada Pangan, BULOG Terima Penghargaan dari Presiden
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement