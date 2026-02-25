Transformasi Bandara Sukses, InJourney Airports Borong 32 Penghargaan Global

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), sebagai salah satu perusahaan operator bandara terbesar dunia, kembali menegaskan posisinya di industri aviasi global.



Organisasi Global yang mewakili kepentingan Bandara dunia yakni Airport Council International (ACI) yang menaungi lebih dari 2.200 bandara, pada 24 Februari 2026, mengumumkan bahwa 10 bandara di bawah InJourney Airports berhasil meraih total 32 penghargaan kelas dunia di bidang pelayanan bandara yakni Airport Service Quality Customer Experience Awards 2025 (ACI ASQ Customer Experience Awards 2025).



Pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan implementasi transformasi bandara yang dijalankan oleh InJourney Airports sejak resmi berdiri pada September 2024.



ACI ASQ Customer Experience Awards sendiri merupakan satu-satunya program global yang mengukur tingkat kepuasan penumpang pesawat secara langsung (real-time) saat mereka berada di bandara memberikan gambaran paling akurat mengenai pengalaman pengguna di setiap tahap perjalanan, baik di area keberangkatan maupun kedatangan.



Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan, “Pencapaian global ini adalah fase penting dalam mewujudkan bandara sebagai wajah dan kebanggaan bangsa (Face and Pride of the Nation).”



“Kami berterima kasih kepada regulator, para stakeholders, seluruh karyawan perusahaan dan pengguna jasa bandara atas dukungannya. Penghargaan ini sekaligus menandakan program transformasi berada di jalur yang tepat untuk membawa bandara-bandara terus dapat memberikan layanan kelas dunia dan menunaikan janji Melayani Sepenuh Hati kepada travelers,” kata Mohammad R. Pahlevi.



Sejak berdiri pada 2024, InJourney Airports secara masif menjalankan transformasi berbasis pada tiga pilar, yakni Premises (menghadirkan infrastruktur dan fasilitas bandara yang berfokus pada customer experience), Process (kolaborasi erat antar instansi dalam ekosistem kebandarudaraan dan aviasi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan integrasi layanan, serta pilar People (pengembangan personel pelayanan berstandar global yang berfokus pada customer centric), yang didukung oleh Teknologi sebagai fungsi enabler.

Bandara Pemenang

Dua bandara tersibuk di Indonesia yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Bali menjadi pilot project dalam transformasi.



Pada ACI ASQ Customer Experience Awards 2025 yang diumumkan hari ini, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang meraih gelar sebagai Best Airport at Departures: Over 40 Million Passengers in Asia-Pacific dan Cleanest Airport in Asia-Pacific. Sementara itu, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dinobatkan sebagai Best Airport of 15 to 25 Million Passengers in Asia-Pacific.



Dua bandara juga berhasil meraih penghargaan bergengsi ACI World Director General’s Roll of Excellence, yakni Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Pattimura Ambon. Penghargaan eksklusif ini hanya diberikan kepada bandara yang telah meraih beragam kategori juara selama 5 tahun dalam periode 10 tahun program ACI ASQ Customer Experience Awards.



Wakil Direktur Utama InJourney Airports Achmad Syahir mengatakan pencapaian dalam ACI ASQ Customer Experience Awards 2025, selain menjadi kebangaan Indonesia, juga sekaligus menjadi evaluasi dalam meningkatkan standar pelayanan bandara secara berkelanjutan.



“Program ASQ secara spesifik mengukur kepuasaan pengguna jasa bandara dengan tools yang dimiliki ACI dalam melihat kualitas pelayanan di bandara dan customer experience di bandara. Karena itu, ASQ ini menjadi salah satu referensi utama di dunia dalam mengukur kinerja layanan bandara,” ujar Achmad Syahir.



Berikut secara lengkap ACI ASQ Customer Experience Awards 2025 yang diraih bandara-bandara InJourney Airports:

Bandara Soekarno-Hatta Tangerang

- Best Airport at Departures: over 40 Million Passengers in Asia-Pacific

- Cleanest Airport in Asia-Pacific

Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar

- Best Airport of 15 to 25 Million Passengers in Asia-Pacific

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

- Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific

- Airport With The Most Dedicated Staff in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

- Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific

Bandara Internasional Yogyakarta

- Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific

- Cleanest Airport in Asia-Pacific

- Airport With The Most Dedicated Staff in Asia-Pacific

- Easiest Airport Journey in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

- ACI World Director General’s Roll of Excellence

Bandara Adi Soemarmo Solo