Perkuat Layanan Nasabah Prioritas dan Private, BRI Visa Infinite Hadirkan Premium Benefits

JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkenalkan BRI VISA Infinite dengan desain baru serta penguatan premium benefits untuk mendukung kebutuhan perjalanan, transaksi internasional, dan gaya hidup modern nasabah prioritas dan private.

Inisiatif ini mencerminkan komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan premium yang relevan, konsisten, dan mampu memberikan pengalaman menyeluruh bagi segmen prioritas dan private.

Kehadiran versi terbaru ini juga menunjukkan langkah BRI dalam memperkuat kapabilitas layanan premium sejalan dengan meningkatnya ekspektasi kenyamanan dan efisiensi.

Seiring meningkatnya preferensi nasabah prioritas dan private terhadap layanan pembayaran berstandar internasional, BRI mengembangkan kartu kredit premium yang mampu memberikan benefit yang relevan bagi kebutuhan perjalanan dan transaksi global. BRI VISA Infinite kini menawarkan kemudahan transaksi lintas negara, rewards yang kompetitif, serta layanan concierge yang mendukung mobilitas nasabah.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa pembaruan BRI VISA Infinite merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapabilitas perseroan di segmen konsumer.