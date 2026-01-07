Advertisement
HOME FINANCE

Dukung Swasembada Pangan, BULOG Terima Penghargaan dari Presiden

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |18:15 WIB
Dukung Swasembada Pangan, BULOG Terima Penghargaan dari Presiden
Perum BULOG menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas dedikasi mendukung swasembada pangan 2025. (Foto: dok BULOG)
A
A
A

KARAWANG — Perum BULOG menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas dedikasi dan kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian swasembada pangan 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Panen Raya Nasional dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional 2025 yang digelar di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Kegiatan strategis nasional ini diikuti sekitar 5.000 petani dan penyuluh secara luring serta lebih dari 2 juta petani secara daring dari seluruh Indonesia.

Sejumlah pejabat negara hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tak ketinggalan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi IV DPR RI, dan para kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Sumatra Utara.

Halaman:
1 2 3
