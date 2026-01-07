Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Lagi! BRI Raih Resertifikasi ISO 29119, Bank Pertama di Indonesia Bersertifikasi TMMi Level 3

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |10:41 WIB
Lagi! BRI Raih Resertifikasi ISO 29119, Bank Pertama di Indonesia Bersertifikasi TMMi Level 3
BRI meraih sertifikasi TMMi Level 3. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan pencapaian penting dalam penguatan teknologi informasi dengan berhasil meraih sertifikasi Test Maturity Model Integration (TMMi) Level 3, sekaligus menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh pengakuan internasional tersebut.

TMMi merupakan standar global yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan proses pengujian dalam suatu organisasi, mencakup aspek kerangka kerja, konsistensi, hingga efektivitas aktivitas quality assurance. 

Direktur Teknologi Informasi BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi mengungkapkan bahwa pencapaian ini menandai langkah strategis BRI dalam memperkuat fondasi kualitas pengujian sistem aplikasi dengan orientasi utama pada customer excellence, guna memastikan layanan terbaik bagi nasabah.

“Sebagai bagian dari inisiatif transformasi BRIvolution Reignite, BRI secara konsisten mengimplementasikan prinsip Reliability, Availability, Scalability and Security (RASS) sebagai standar operasional untuk menjaga stabilitas serta keamanan berbagai layanan digital,” ujarnya.

Melalui pencapaian TMMi Level 3 untuk dua metodologi Software Development Life Cycle (SDLC), yaitu V-model dan Agile, BRI membuktikan bahwa proses pengujian sistem aplikasinya telah berjalan secara lebih terstruktur, terdefinisi, dan konsisten sesuai praktik terbaik industri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193863//selly_seorang_ibu_rumah_tangga_sekaligus_nasabah_inspiratif_pnm_mekaar-32VJ_large.jpeg
Ini Dampak Nyata Pemberdayaan Keberlanjutan PNM untuk Masyarakat Prasejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193828//bri_kenalkan_bri_visa_infinite_dengan_desain_baru_serta_premium_benefits-KcXJ_large.jpeg
Perkuat Layanan Nasabah Prioritas dan Private, BRI Visa Infinite Hadirkan Premium Benefits
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/2/3193806//le_minerale_running_squad_dalam_kegiatan_we_run_palestine_2025-bi6m_large.jpg
Setiap Kilometer Jadi Donasi, Le Minerale Running Squad Berlari untuk Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193769//injourney_airports_resmi_tutup_posko_terpadu_nataru_di_37_bandara-g724_large.jpeg
Berjalan Lancar, 37 Bandara InJourney Airports Layani 10,2 Juta Penumpang Pesawat saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/1/3193678//dirut_bulog_ahmad_rizal_ramdhani_raih_gelar_doktor_di_ui-yfrJ_large.jpeg
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/15/3193676//byd_sealion_7_tarik_perhatian_pengunjung_gjaw_2025-OKNS_large.jpg
BYD Perkuat Eksistensi di Pasar EV Indonesia lewat GJAW 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement