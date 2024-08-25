Advertisement
HOME FINANCE

Klaster Kampung Klepon Binaan BRI di Sidoarjo Bangkitkan Ekonomi Desa

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |11:48 WIB
Klaster Kampung Klepon Binaan BRI di Sidoarjo Bangkitkan Ekonomi Desa
Klaster Kampung Klepon binaan BRI di Sidoarjo bangkitkan ekonomi desa. (Foto: dok BRI)
SIDOARJO - Sensasi manisnya lelehan gula aren bercampur aroma pandan di dalam mulut, menjadi ciri khas ketika mencicipi nikmatnya klepon. Memiliki tekstur kenyal, kue mungil ini sudah lama menjadi bagian warisan jajanan Nusantara.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing dengan rasa kue klepon. Keberadaannya juga mudah ditemui. Bahkan terdapat satu desa berjuluk 'Kampung Klepon' di Sidoarjo, Jawa Timur.

Bila sedang di Sidoarjo, sempatkan mampir ke Desa Bulang, Kecamatan Prambon. Jajaran pengusaha klepon binaan BRI dengan mudah ditemukan di sepanjang jalan dengan harga relatif terjangkau.

Salah satu pengusaha klepon tersohor di Desa Bulang, yakni Klepon Hj Nunuk. Usaha ini sudah dijalankan turun menurun sejak 1980.

Nugraeni Lantarati pemilik Klepon Hj Nunuk merupakan pionir penjual klepon Desa Bulang. Sebagai generasi keempat, di tangannya resep warisan dan tradisi berjualan klepon dari sang nenek terus dilestarikan.

"Sajian kue klepon kami selalu disajikan dalam kondisi hangat, sehingga banyak pelanggan yang mencarinya karena dinilai memiliki rasa enak," ujar Nugraeni.

Sebagai Ketua Klaster Klepon Bulang, Hj Nunuk tidak kenal lelah melestarikan warisan kue klepon sebagai jajan Nusantara. Apalagi sejak dulu, keluarga Hj Nunuk tidak ragu membagikan resep klepon kepada warga Desa Bulang. Alhasil kini kurang lebih 70 persen warga Desa Bulang menjadi pengusaha klepon seperti keluarga Hj Nunuk.

