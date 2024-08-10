Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah PNS di RI 4,7 Juta Orang, Mayoritas Wanita

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |19:15 WIB
JAKARTA- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia tercatat mencapai 4.758.730 orang per 1 Juli 2024.

Dari jumlah tersebut, 77% atau 3.655.685 merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara sisanya sebanyak 1.103.045 merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Distribusi ASN berdasarkan instansi menunjukkan bahwa sebanyak 1.033.000 ASN bekerja di instansi pusat, sedangkan mayoritas, yaitu 78% atau 3.725.730 ASN, berada di instansi daerah.

Dari sisi gender, ASN wanita mendominasi dengan persentase 57% atau sejumlah 2.709.074 orang, sedangkan ASN pria sebanyak 43% atau 2.049.656 orang.

Pendidikan dan Usia ASN

Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas ASN memiliki latar belakang pendidikan minimal DI V atau S1, yaitu sebanyak 3.055.576 orang. Sebanyak 487.626 ASN telah menyelesaikan pendidikan S2, dan 40.263 di antaranya memiliki gelar S3.

Sementara itu, ASN dengan pendidikan terakhir SD hingga SMA berjumlah 556.464 orang.

Dari sisi usia, ASN yang berusia 41-50 tahun menjadi kelompok terbesar, yaitu sebanyak 1.478.431 orang, diikuti oleh kelompok usia 31-40 tahun dengan jumlah 1.391.607 orang. ASN yang berusia 51-60 tahun berjumlah 1.316.837 orang. Adapun, kelompok usia termuda (18-20 tahun) hanya sebanyak 766 orang, dan di atas 60 tahun terdapat 23.923 ASN.

Masa Kerja dan Jabatan

Terkait masa kerja, sebanyak 1.640.455 ASN memiliki masa kerja 0-5 tahun, sementara ASN dengan masa kerja lebih dari 30 tahun berjumlah 41.901 orang. ASN dengan masa kerja 11-15 tahun tercatat sebanyak 1.099.167 orang, dan 16-20 tahun sebanyak 846.743 orang.

