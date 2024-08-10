Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Medali Emas Olimpiade jika Dijual

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |18:15 WIB
Segini Harga Medali Emas Olimpiade jika Dijual
Veddriq Leonardo Raih Emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: Okezone.com/EPA)
A
A
A

JAKARTA - Medali emas Olimpiade Paris 2024 diprediksi mencapai 950 euro atau setara Rp16 juta. Di mana dari 529 gram berat medali tersebut, kandung emasnya hanya 6 gram atau sekitar 1,3% dari total berat medali tersebut. Sisanya adalah perak murni.

Emas dalam medali Olimpiade tersebut hanya ada di pelat yang diletakan di atas inti perak.

Oxford Economics pun memperkirakan nilai medali emas Olimpiade Paris sebesar €950 atau setara Rp16 juta. Hitungannya sejalan dengan nilai pasar emas 24 karat dan perak murni per gram saat ini.

Namun medali Paris 2024 dihiasi dengan detail yang dapat meningkatkan nilainya secara signifikan di masa mendatang. Di mana dalam medali tersebut ada sepotong besi dari rangka asli Menara Eiffel yang ditempatkan di tengah medali, yang menampilkan logo Paris 2024. Demikian dilansir dari euronews.

Hingga Olimpiade Stockholm 1912, medali emas hampir seluruhnya terbuat dari emas. Namun, kebijakan penghematan uang pasca-Perang Dunia I menyebabkan jumlah emas yang menyusun medali menurun sejak Antwerp 1920.

Namun, medali perak masih seluruhnya terbuat dari perak, sedangkan medali perunggu merupakan campuran tembaga, timah, dan paduan seng.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/512/3122823//jokowi-d1kZ_large.jpg
Jokowi Bertemu Siswa SD Peraih Medali Emas Olimpiade Matematika, Ini Pesannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/40/3105291//tony_gunawan_dan_candra_wijaya-6Gb1_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Ganda Indonesia Beda Negara yang sukses Raih Juara, Nomor 1 Pasangan Emas Olimpiade!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement