Segini Harga Medali Emas Olimpiade jika Dijual

JAKARTA - Medali emas Olimpiade Paris 2024 diprediksi mencapai 950 euro atau setara Rp16 juta. Di mana dari 529 gram berat medali tersebut, kandung emasnya hanya 6 gram atau sekitar 1,3% dari total berat medali tersebut. Sisanya adalah perak murni.

Emas dalam medali Olimpiade tersebut hanya ada di pelat yang diletakan di atas inti perak.

Oxford Economics pun memperkirakan nilai medali emas Olimpiade Paris sebesar €950 atau setara Rp16 juta. Hitungannya sejalan dengan nilai pasar emas 24 karat dan perak murni per gram saat ini.

Namun medali Paris 2024 dihiasi dengan detail yang dapat meningkatkan nilainya secara signifikan di masa mendatang. Di mana dalam medali tersebut ada sepotong besi dari rangka asli Menara Eiffel yang ditempatkan di tengah medali, yang menampilkan logo Paris 2024. Demikian dilansir dari euronews.

Hingga Olimpiade Stockholm 1912, medali emas hampir seluruhnya terbuat dari emas. Namun, kebijakan penghematan uang pasca-Perang Dunia I menyebabkan jumlah emas yang menyusun medali menurun sejak Antwerp 1920.

Namun, medali perak masih seluruhnya terbuat dari perak, sedangkan medali perunggu merupakan campuran tembaga, timah, dan paduan seng.