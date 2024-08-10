3 Cara Hapus Kontak Darurat di Pinjol Ilegal

JAKARTA - Menghapus kontak darurat dari pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi tantangan bagi sebagian banyak orang. selain mengancam pengguna dengan memasukkan daftar kontak darurat sebagai metode tekanan untuk mengembalikan pinjaman, pinjol ilegal sering kali menggunakan taktik itu terhadap kontak darurat yang dicantumkan oleh peminjam.

Ada beberapa langkah yang dapat dihindari untuk melindungi pengguna dan orang-orang terdekat dari ancaman itu. Berikut ini adalah tiga cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghapus kontak darurat dari jeratan pinjaman online ilegal.

1. Pemberitahuan Resmi

Berikan penjelasan kepada penyedia pinjaman ilegal secara resmi bahwa anda ingin menghapus kontak yang penting dari data mereka. Peminjam dapat melakukan cara ini melalui email, surat resmi ataupun platform komunikasi resmi lainnya yang digunakan pemberi pinjaman online tersebut.

2. Pemeriksaan Legalitas

Pertama-tama peminjam harus memastikan bahwa pinjaman yang diambil adalah ilegal, hal tersebut bisa dilakukan dengan menghubungi layanan konsumen atau dengan mengunjungi laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melihat jika lembaga pinjaman online tersebut legal atau tidak.