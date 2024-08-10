Mayoritas ASN Indonesia adalah Guru, Jumlahnya Capai 2 Juta Orang

JAKARTA - Mayoritas ASN yang ada di Indonesia merupakan guru. Di mana jumlah ASN di Indonesia tercatat mencapai 4.758.730 orang per 1 Juli 2024.

Dari segi jabatan, mayoritas ASN menduduki jabatan fungsional dengan total 3.330.060 orang (70%), di mana 2.026.704 di antaranya adalah guru, 646.733 bekerja di bidang medis, dan 100.675 merupakan dosen.

ASN yang memegang jabatan struktural tercatat sebanyak 331.754 orang (7%), terdiri dari PNS JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) sebanyak 21.962 orang dan PPPK JPT sebanyak 30 orang. ASN yang menduduki jabatan pelaksana berjumlah 1.096.916 orang atau 23% dari total ASN.

Dari 4.758.730 orang, 77% atau 3.655.685 merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara sisanya sebanyak 1.103.045 merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Distribusi ASN berdasarkan instansi menunjukkan bahwa sebanyak 1.033.000 ASN bekerja di instansi pusat, sedangkan mayoritas, yaitu 78% atau 3.725.730 ASN, berada di instansi daerah.

Dari sisi gender, ASN wanita mendominasi dengan persentase 57% atau sejumlah 2.709.074 orang, sedangkan ASN pria sebanyak 43% atau 2.049.656 orang.

Pendidikan dan Usia ASN

Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas ASN memiliki latar belakang pendidikan minimal DI V atau S1, yaitu sebanyak 3.055.576 orang. Sebanyak 487.626 ASN telah menyelesaikan pendidikan S2, dan 40.263 di antaranya memiliki gelar S3.

Sementara itu, ASN dengan pendidikan terakhir SD hingga SMA berjumlah 556.464 orang.