Cara Menjawab Pertanyaan Soal Kelemahan saat Interview Kerja

Cara menjawab kelemahan saat interview kerja (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Berikut cara menjawab pertanyaan interview kerja mengenai kelemahan pelamar.

Wawancara menjadi salah satu proses seleksi yang sangat berpengaruh saat melamar pekerjaan. Tidak jarang pertanyaan yang diajukan HRD membuat pelamar kebingungan.

BACA JUGA: 40 Contoh Kelebihan dan Kekurangan Diri untuk Jawaban Interview Kerja HRD

Salah satu pertanyaan yang banyak menggugurkan pelamar adalah pertanyaan mengenai kelemahan yang dimiliki pelamar.

Dilansir dari instagram Kementerian Tenaga Kerja, Minggu (11/8/24), beginilah contoh cara menjawab pertanyaan wawancara mengenai kelemahan yang dimiliki pelamar.

BACA JUGA: 5 Cara Memperkenalkan Diri saat Interview Kerja dan Contohnya

1. Belum berpengalaman

Pelamar dapat jujur jika tidak memiliki pengalaman yang relevan. Namun pelamar dapat menjelaskan usaha-usaha, seperti mengikuti seminar hingga pelatihan yang relevan dengan posisi.