HOME FINANCE SMART MONEY

5 Cara Memperkenalkan Diri saat Interview Kerja dan Contohnya

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |20:07 WIB
JAKARTA – Cara memperkenalkan diri saat interview sering kali membuat gugup sehingga membuat pelamar bingung harus berkata apa. Interview wawancara adalah salah satu proses yang pasti dilewati ketika melamar pekerjaan

Pelamar kerja biasanya diminta untuk memperkenalkan kepada seorang pewawancara. Pelamar kerja sebaiknya mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum melakukan tes interview.

Berikut cara memperkenalkan diri saat interview kerja dan contohnya yang telah dirangkum oleh Okezone.

Pada saat perkenalan diri sendiri, apa yang harus diucapkan?

1. Persiapkan Apa Yang Harus Diucapkan

Untuk meningkatkan rasa pkepercayaan diri, persiapkan dahulu apa yang kira-kira akan diucapkan kepada pewawancara. Jika diperlukan, lakukan simulasi interview dengan teman agar lebih lancar.

2. Salam Sapa Pewawancara

Ketika pelamar masuk ke ruang interview, mulai dengan menyapa pewawancara dengan senyum dan menjabat tangannya dengan rileks.

3. Jawab Pertanyaan yang Ditanyakan Pewawancara

Sesudah menyapa pewawancara, pelamar kerja biasanya akab diberikan pertanyaan, seperti menanyakan data diri. Pertanyaan tersebut tetap ditanyakan walaupun pewawancara sudah memegang resume pelamar.

Pelamar bisa menyebutkan tentang latar belakang pendidikam dan pengalaman pelamar.

4. Sebutkan Minat dan Hobi

Biasanya pewawancara akan memberikan pertanyaan mengenai hobi dan minat pelamar. Selain dari pendidikan dan pengalaman, pewawancara menanyakan ini guna mengetahui mendalam kepribadian si pelamar.

5. Persiapkan Jawaban Lanjutan

Ketika pelamar menjawab pertanyaan, ada kemungkinan pewawancara mengejar pelamar dengan beberapa pertanyaan lanjutan. Pelamar pun harus mempersiapkan beberapa perkiraan pertanyaan lanjutan dari pewawancara.

Beberapa poin utama perkenalan diri

Di bawah ini terdapat beberapa cara memperkenalkan diri yang telah dirangkum oleh Okezone.

1. Data diri

Sebutkan detail tentang dirimu secara singkat. Seperti nama, asal, dan informasi yang tepat, seperti latar belakang pendidikan terakhir. Dan tidak perlu memberikan informasi yang bertele-tele

2. Kapabilitas atau Kemampuan

Berikan penjelasan tentang riwakat mendidikan yang tepat dengan kapbilitas pelamar. Sebutkan sertifikat dan pelatihan yang sudah pernah dilakukan oleh pelamar.

3. Hobi Di luar Pekerjaan

Sebutkan hobi dan bakat di luar pekerjaanapabila ditanyakan. Termasuk minat, pekerjaan sukarela, dan keterampilan pelamar.

4. Tunjukkan Value

Tunjukkan seberapa bernilainya diri seorang pelamar. Bisa dimulai dari hal pribadi ataupun dalam profesional.

5. Rencana ke Depan

Jelaskan tujuan jenjang karier jangka panjang sebagai seorang pleamar, dan apakah posisi yang ditempati sudah di anggap sesuai dari rencana pengembangan profesional pelamar.

6. Alasan Melamar Pada Posisi Tersebut

Ketika menjawab alasan melamar pada posisi tersebut, pelamar harus menjelaskan mengapa tertarik pada posisi dan industri itu, bagaimana kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan sesuai dengan persyaratan pekerjaan, bagaimana posisi tersebut sesuai dengan tujuan karier jangka panjang, serta bagaimana nilai-nilai dan budaya perusahaan selaras dengan nilai-nilai pribadi pelamar.

