HOME FINANCE PROPERTY

Tinggal di Istana Negara dan Bogor Bau Kolonial Belanda, Jokowi: Saya Rasakan Setiap Hari

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:38 WIB
Tinggal di Istana Negara dan Bogor Bau Kolonial Belanda, Jokowi: Saya Rasakan Setiap Hari
Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet di IKN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya dibayang-bayangi bau kolonial saat menempati tiga istana peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yakni Istana Merdeka, Istana Negara dan Istana Kepresidenan Bogor.

"Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni. Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten," kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada ratusan kepala daerah di Ruang kegiatan resmi Istana Negara IKN, Kalimantan Timur dikutip Antara Selasa (13/8/2024).

Presiden pun menceritakan bahwa kedua istana yang ada di Jakarta, yakni Istana Negara dan Istana Merdeka dihuni oleh para gubernur jenderal Hindia Belanda pada masa kolonial.

Contohnya, Presiden Jokowi mengatakan Istana Negara dulunya dihuni oleh mantan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten, sedangkan Istana Merdeka dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge.

Sementara itu, Istana Bogor yang menjadi kediaman Presiden juga dihuni oleh Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
