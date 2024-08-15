Veddriq dan Rizki Dapat Bonus Olimpiade Rp6 Miliar, Pelatih Kecipratan Rp2,7 Miliar

JAKARTA - Peraih medali dan atlet yang ikut Olimpiade Paris 2024 dipastikan mendapat bonus dari pemerintah. Peraih emas seperti Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah mendapat bonus Rp6 miliar. Sedangkan peraih medali perunggu, Gregoria Mariska Tunjung mendapat Rp1,65 miliar.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyampaikan bonus yang diterima Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah selaku peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, serta Gregoria Mariska (perunggu).

Menurutnya, Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah akan menerima Rp6 miliar. Sementara itu, Gregoria Mariska meraup Rp1,65 miliar.

Pelatih yang menghadirkan medali emas mendapatkan Rp2,75 miliar, sedangkan medali perunggu Rp675 juta.