Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Veddriq dan Rizki Dapat Bonus Olimpiade Rp6 Miliar, Pelatih Kecipratan Rp2,7 Miliar

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |05:07 WIB
Veddriq dan Rizki Dapat Bonus Olimpiade Rp6 Miliar, Pelatih Kecipratan Rp2,7 Miliar
Bonus Veddriq Leonardo Usai Raih Emas Olimpiade 2024. (Foto: Okezone.com/EPA)
A
A
A

JAKARTA - Peraih medali dan atlet yang ikut Olimpiade Paris 2024 dipastikan mendapat bonus dari pemerintah. Peraih emas seperti Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah mendapat bonus Rp6 miliar. Sedangkan peraih medali perunggu, Gregoria Mariska Tunjung mendapat Rp1,65 miliar.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyampaikan bonus yang diterima Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah selaku peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, serta Gregoria Mariska (perunggu).

Menurutnya, Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah akan menerima Rp6 miliar. Sementara itu, Gregoria Mariska meraup Rp1,65 miliar.

Pelatih yang menghadirkan medali emas mendapatkan Rp2,75 miliar, sedangkan medali perunggu Rp675 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/512/3122823//jokowi-d1kZ_large.jpg
Jokowi Bertemu Siswa SD Peraih Medali Emas Olimpiade Matematika, Ini Pesannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/40/3093816//dejan-gloria-baru-targetkan-lolos-bwf-world-tour-finals-2024-usai-gagal-ke-olimpiade-paris-ibgMPCIPWP.jpg
Dejan/Gloria Baru Targetkan Lolos BWF World Tour Finals 2024 Usai Gagal ke Olimpiade Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/40/3092411//kilas-balik-perfoma-jonatan-christie-di-musim-2024-alami-naik-turun-hingga-lolos-dramatis-ke-bwf-world-tour-finals-GAdH8Cq7dv.jpg
Kilas Balik Performa Jonatan Christie di Musim 2024: Alami Naik Turun hingga Lolos Dramatis ke BWF World Tour Finals!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/40/3091541//5-pebulutangkis-top-china-yang-tiba-tiba-putuskan-pensiun-pada-2024-nomor-1-baru-dapat-medali-emas-olimpiade-paris-2024-8Rq6fEakD8.jpg
5 Pebulutangkis Top China yang Tiba-Tiba Putuskan Pensiun pada 2024, Nomor 1 Baru Dapat Medali Emas Olimpiade Paris 2024!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/43/3090724//cerita-maryam-march-dan-rifda-irfana-tentang-pentingnya-support-system-untuk-bisa-tampil-di-olimpiade-paris-2024-XhkBz1e4kh.jpg
Cerita Maryam March dan Rifda Irfana Tentang Pentingnya Support System untuk Bisa Tampil di Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/40/3088884//irwansyah-bicara-soal-kegagalan-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-olimpiade-paris-2024-hingga-all-indonesian-final-di-all-england-FijFPc2fhc.jpg
Irwansyah Bicara soal Kegagalan Jonatan Christie dan Anthony Ginting di Olimpiade Paris 2024 hingga All Indonesian Final di All England
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement