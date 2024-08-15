Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Terbitkan Aturan Baru Tenaga Kerja Asing di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |18:58 WIB
Jokowi Terbitkan Aturan Baru Tenaga Kerja Asing di IKN
Aturan Tenaga Kerja Asing Kerja di IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatur penggunaan tenaga kerja asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lewat aturan terbaru ini, penggunaan tenaga kerja asing di IKN wajib didampingi oleh para pekerja lokal atau dari Indonesia. Hal ini seperti yang tertuang dalam pasal 22 ayat (2) butir a dan b, seperti yang ditambahkan.

"Setiap pelaku usaha yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing, dan memulangkan Tenaga Kerja Asing, dan memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah perjanjian kerja berakhir," tulis Pasal 22 ayat (2), Kamis (15/8/2024).

Pada belied tersebut juga dijelaskan bahwa penggunaan tenaga kerja asing di IKN paling lama bekerja 10 tahun, akan tetapi masih dapat diperpanjang sesuai persetujuan Badan Otorita dan menimbang sesuai kebutuhan.

Pelaku usaha yang dapat menggunakan tenaga kerja asing merupakan badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di Ibu Kota Nusantara.

Pada ayat (3) selanjutnya juga dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memperkerjakan tenga kerja asing sebagaimana dimaksud termasuk Pelaku Usaha yang melakukan pekerjaan proyek strategis milik pemerintah di IKN, dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk jangka waktu tertentu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement