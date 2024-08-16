JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi merespons isu reshuffle kabinet di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menkominfo Budi memastikan minggu ini tidak ada reshuffle.
"Minggu ini tidak ada reshuffle," kata Budi Arie saat ditemui di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Namun, saat ditanya lebih lanjut, Budi tak tahu apakah Minggu depan akan ada reshuffle kabinet atau tidak dan ia enggan berkomentar lebih jauh.
“Nggak tahu Minggu depan," imbuh Budi.