HOME FINANCE HOT ISSUE

Reshuffle Menteri, Menkominfo: Enggak Tahu Minggu Depan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |14:05 WIB
Reshuffle Menteri, Menkominfo: Enggak Tahu Minggu Depan
Menkominfo buka suara soal isu reshuffle kabinet (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi merespons isu reshuffle kabinet di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menkominfo Budi memastikan minggu ini tidak ada reshuffle.

"Minggu ini tidak ada reshuffle," kata Budi Arie saat ditemui di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Namun, saat ditanya lebih lanjut, Budi tak tahu apakah Minggu depan akan ada reshuffle kabinet atau tidak dan ia enggan berkomentar lebih jauh.

“Nggak tahu Minggu depan," imbuh Budi.

