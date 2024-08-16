Tak Disinggung Jokowi, Gaji PNS di 2025 Tidak Jadi Naik?

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di 2025 (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung kenaikan gaji PNS pada 2025. Dalam pembacaan nota keuangan RAPBN 2025, Jokowi memaparkan target pertumbuhan ekonomi hingga pergerakan Rupiah.

Namun, sayangnya dalam pidato nota keuangan RAPBN 2025, Jokowi tidak membahas kenaikan gaji PNS.

"Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%," kata Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas tidak memberikan penjelasan menyeluruh soal kenaikan gaji PNS pada 2025,

Dia menyebut, kepastian kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI dan Polri masih menunggu pidato Presiden dalam terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya hari ini.