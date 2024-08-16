Advertisement
Ini Alasan Jokowi Tak Mau Buru-Buru Pindahkan ASN ke IKN

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |08:15 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pihaknya tidak ingin memaksakan kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Di mana seperti yang direncanakan pada bulan September, jika belum siap.

"Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 14 Agustus 2024.

Jokowi mengatakan bahwa kepindahan ASN disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun (rusun) ASN untuk dihuni.

Kepala Negara menyatakan kepindahan ASN dapat diundur jika fasilitas memang belum siap.

"Kalau memang tidak siap, ya diundur. Tidak mau memaksakan sesuatu yang belum siap," kata Presiden dilansir Antara.

