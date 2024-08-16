2 Skenario ASN Pindah ke IKN, Ada Bonus?

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan dua skenaria terkait dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, skenario pertama jika ASN harus sharing hunian, maka sebanyak 3.200 ASN akan diberangkatkan pada tahap pertama atau diperkirakan pada Oktober 2024.

Skenario kedua, bila tanpa sharing hunian, maka hanya 1.700 ASN yang akan dipindahkan dalam tahap pertama.

“Kalau 47 tower selesai di bulan Oktober, kan 12 tower sebagian untuk TNI/Polri, kita kemarin skenariokan kalau satu apartemen, satu ASN berkeluarga, itu 1.700. Tapi kalau sharing 3.200,” ujarnya di sela-sela Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Hanya saja, Anas mengaku arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak diberlakukan sharing apartemen yang berkeluarga satu ASN satu apartemen.

“Tapi Presiden sampaikan tidak sharing apartemen yang berkeluarga satu ASN, satu apartemen,” papar dia.