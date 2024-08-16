3.000 Formasi CPNS IKN Akan Diisi Putra Putri Kalimantan

JAKARTA – Sebanyak 3.000 formasi CPNS di IKN akan diisi oleh putra putri Kalimantan. Saat ini pemerintah telah menyiapkan jalur khusus bagi putra putri Kalimantan yang hendak mendaftarkan diri menjadi CASN 2024.

Formasi itu dikhususkan untuk mereka yang hendak ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan formasi CPNS pada tahun ini yang akan ditempatkan ke IKN berjumlah 60.000. Dari 60.000 itu, sebanyak 5% sekitar 3.000 formasi dipersiapkan untuk putra putri Kalimantan.

“Sebanyak 60 ribu ke IKN. Kita beri afirmasi dari 60 ribu itu lima persen untuk putra putri Kalimantan ke IKN,” kata Anas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).