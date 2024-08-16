20+ Contoh Deskripsi Diri Dalam CV yang Disukai Rekruiter

JAKARTA - Ada 20+ contoh deskripsi diri dalam CV yang disukai rekruiter menarik untuk dikulik. Pembuatan CV yang bagus bisa memudahkan Anda lolos tahap wawancara HRD.

Berikut 20+ contoh deskripsi diri dalam CV yang disukai rekruiter:

1. Deskripsikan pengalaman

Tapi hanya menyebutkan tanpa menjelaskan tentu tidak memberikan informasi apa-apa bagi perekrut. Imbuhkan deskripsi singkat di setiap pengalaman, baik dalam berorganisasi, magang, dan kegiatan lainnya. Tuliskan apa yang menjadi job desk-mu, kemudian tanggung jawab dari posisi tersebut.

2. Deskripsikan pendidikan

Selain jenjang pendidikan, jika kamu punya prestasi, pernah kursus atau les, kamu bisa menambahkannya di CV. Hal itu akan memberi nilai tambah bagi dirimu di mata perekrut.

3. Tonjolkan kemampuan

Tuliskan kemampuan atau keterampilan yang kamu kuasai. Misalnya, kamu jago mengoperasikan komputer, pandai berbahasa asing, bisa menyetir mobil, dan lain sebagainya.

4. Contoh Deskripsi Diri Fresh Graduate

Untuk fresh graduate tanpa pengalaman:

Lulusan S1 Manajemen Pemasaran Universitas Bina Bangun tahun 2015 – 2018. Berhasil menyelesaikan kuliah dalam 3,5 tahun dengan IPK 3.75. Menjabat sebagai ketua offering selama 3 tahun di berbagai mata kuliah. Mendapat nilai terbaik di mata kuliah Komunikasi Pemasaran, Perilaku Konsumen, Riset Pasar, dan Business Development.

Untuk fresh graduate berpengalaman magang:

Lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan Jurusan Akuntansi yang berorientasi pada detail. Memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik dan selalu menyelesaikan tugas sebelum batas deadline. Pernah berpengalaman magang di DPRD Yogyakarta selama 3 bulan. Tugas yang dikerjakan seputar pengarsipan dan pengelolaan anggaran.