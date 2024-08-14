40 Contoh Skill yang Bisa Ditulis dalam CV

JAKARTA – 40 contoh skill yang bisa ditulis dalam CV saat melamar pekerjaan. Mencantumkan skill yang tepat dalam CV adalah kunci untuk menarik perhatian perekrut dan memastikan pelamar berkesan di antara kandidat-kandidat lain.

Di dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, penting untuk menampilkan kemampuan yang relevan dan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan skill pelamar.

Okezone akan memberikan 40 contoh skill yang bisa ditambahkan dalam CV, yang sudah dibagi menjadi beberapa kategori guna dapat meningkatkan peluang pelamar untuk mendapatkan pekerjaan impian, simak sebagai berikut.

Berikut adalah daftar yang diperbarui dengan 2 tambahan skill di setiap kategori dan diacak ulang:

1. Skill Manajemen (Management Skills)

- Manajemen Waktu (Time Management)

- Kepemimpinan (Leadership)

- Perencanaan Strategis (Strategic Planning)

- Manajemen Risiko (Risk Management)

- Manajemen Tim (Team Management)

- Manajemen Anggaran (Budget Management)

- Analisis Bisnis (Business Analysis)

2. Skill Teknis (Technical Skills)

- Pengembangan Web (HTML, CSS, JavaScript)

- CAD (AutoCAD, SolidWorks)

- Pemrograman (Python, Java, C++)

- Pengelolaan Basis Data (SQL, NoSQL)

- Desain Grafis (Adobe Photoshop, Illustrator)

- Analisis Data (Data Analysis)

- Editing Video (Adobe Premiere, Final Cut Pro)

- Manajemen Proyek (Project Management Software seperti Asana, Trello)

- Penulisan Konten SEO (SEO Content Writing)

- Keamanan Siber (Cybersecurity)