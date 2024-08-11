Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja Terbaru 2024, Ini Syaratnya

Bank Indonesia buka lowongan kerja (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia buka lowongan kerja terbaru 2024 dengan beberapa syarat. Bank Indonesia mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung melalui jalur Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM).

Program ini dirancang khusus untuk mencari individu yang memiliki integritas, dedikasi tinggi, semangat berinovasi, serta komitmen untuk bekerja secara profesional.

Bank Indonesia membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.

2. Usia maksimal 26 tahun untuk lulusan S1 dan 28 tahun untuk lulusan S2 per tanggal 12 Agustus 2024.

3. Telah dinyatakan lulus dengan strata pendidikan minimal S1.

4. Memiliki nilai IPK minimal 3,00 pada skala 4,00.

5. Diutamakan memiliki pengalaman berorganisasi.

6. Tidak sedang menjalani ikatan dinas atau bersedia melepaskan ikatan dinas dengan institusi lain.