Kantor Menko Airlangga Buka Lowongan Kerja, Gajinya Rp5,5 Juta

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Tenaga Pendukung Teknis Analis Agribisnis. Di mana gaji perbulan di angka Rp 5,5 juta

Kemenko Perekonomian menggelar rekrutmen melalui Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Gelombang VI guna membantu kegiatan perkantoran pada Tahun Anggaran 2024. Pendaftaran bisa dilakukan hingga tanggal 6 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

Adapun kualifikasinya adalah sebagai berikut, sebagaimana dihimpun dari laman resmi Kemenko Perekonomian pada Jumat (2/8/2024):

- Pria/Wanita Warga Negara Indonesia, dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 28 tahun

- Pendidikan S1 untuk Program Studi Pertanian atau Agribisnis.