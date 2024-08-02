Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kantor Menko Airlangga Buka Lowongan Kerja, Gajinya Rp5,5 Juta

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:52 WIB
Kantor Menko Airlangga Buka Lowongan Kerja, Gajinya Rp5,5 Juta
Lowongan kerja di Kemenko Perekonomia (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Tenaga Pendukung Teknis Analis Agribisnis. Di mana gaji perbulan di angka Rp 5,5 juta

Kemenko Perekonomian menggelar rekrutmen melalui Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Gelombang VI guna membantu kegiatan perkantoran pada Tahun Anggaran 2024. Pendaftaran bisa dilakukan hingga tanggal 6 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

Adapun kualifikasinya adalah sebagai berikut, sebagaimana dihimpun dari laman resmi Kemenko Perekonomian pada Jumat (2/8/2024):

- Pria/Wanita Warga Negara Indonesia, dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 28 tahun

- Pendidikan S1 untuk Program Studi Pertanian atau Agribisnis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384/magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177960/menaker-7hYu_large.png
Menaker: Program Magang Berbayar Jadi Agenda Rutin, Tahun 2026 Dibuka Kuota 100.000 Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/455/3174597/kerja-V5cD_large.jpg
Daftar Perusahaan yang Buka Program Magang Nasional Dapat Gaji UMP, Pendaftaran 7 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174175/kerja-UNy8_large.jpg
Program Magang Digaji UMP Dibuka 15 Oktober 2025, Ini Syarat Lengkapnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement